На внешней стороне МКАД при съезде на Братеево фуру развернуло поперёк дороги

Автор: Markiz Дата публикации: 07.02 22:11

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На внешней стороне МКАДа при съезде на Братеево фуру развернуло поперёк дороги, проезд затруднён.