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На внешней стороне МКАД при съезде на Братеево фуру развернуло поперёк дороги

Автор:
Markiz
Дата публикации:
07.02 22:11
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На внешней стороне МКАДа при съезде на Братеево фуру развернуло поперёк дороги, проезд затруднён.

  • 26
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