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Нечищенные дороги в Калининграде

Автор:
Сергей Васильев
Дата публикации:
07.02 23:40
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Вот так убирают дороги от снега в Калининграде.

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