Медиаисследование "Мобильный репортер"

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В селе Верхнерусском Ставропольского края сгорел мебельный завод

В селе Верхнерусском Ставропольского края сгорел мебельный завод

Автор:
dfcom2407
Дата публикации:
07.02 23:30
  • 4
  • 0

В селе Верхнерусском Ставропольского края сгорел мебельный завод.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
07.02 21:41 | lika_best
На Юбилейном проспекте в подмосковных Химках сгорел автомобиль
23 0
06.02 22:06 | ole-kostornov
Аварийное состояние моста через реку Юца в Предгорном районе Ставропольского края