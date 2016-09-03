Закрывается последний островок русского языка и культуры в Каракалпакстане. Русский Мир отступает?

Автор: naydos Дата публикации: 00:29

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Это здание Центра Образования «Прогресс» в г. Нукус, Узбекистан. Фактически это специализированная русская школа с углубленным изучением иностранных языков и воспитания творческой личности. Это последний островок русского образования и культуры в Каракалпакстане и сейчас он находится на грани исчезновения. На грани исчезновения в качестве очага русского языка и культуры в Каракалпакстане. Исчезает «Прогресс», как кирпичик русского мира. Кто на очереди? Кто следующий? где исчезнет следующий кирпичик? Если оставлять без внимания такие события, то всё здание Русского Мира если не рухнет, то сильно покосится!