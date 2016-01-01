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В Москве продолжается эксперимент по инновационной подсветке светофоров

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:55
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На пяти пешеходных переходах в разных округах столицы в качестве эксперимента включили дополнительную подсветку светофоров. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен. Кроме того, дополнительная подсветка появилась и у расположенных рядом дорожных знаков перехода — они мигают синхронно с пешеходным светофором. Создание подобной системы поможет снизить количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и число дорожно-транспортных происшествий. Параллельно проходит голосование по данному вопросу на сайте «Активный гражданин». По результатам эксперимента и с учетом мнения москвичей будет принято решение о введении новшества на улицах Москвы.

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