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Главная  /  Репортажи  /  На юге Москвы бойцовая собака напала на двух женщин

На юге Москвы бойцовая собака напала на двух женщин

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:54
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Поздно вечером в полицию поступило сообщение, о том что в квартире в жилом доме на улице Газопровод собака бойцовой породы напала на двух женщин в квартире и причинила множественные ранения. Прибывшие к месту вызова полицейские установили, что собака набросилась на женщин в квартире, одной удалось покинуть, а вторая оказалась отрезана от выхода собакой. Выбравшейся женщине медики оказали помощь в автомобиле "Скорой", а к пострадавшей в квартире медикам пройти не удалось. На место прибыли также спасатели. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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