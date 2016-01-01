На юге Москвы бойцовая собака напала на двух женщин
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 00:54
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Поздно вечером в полицию поступило сообщение, о том что в квартире в жилом доме на улице Газопровод собака бойцовой породы напала на двух женщин в квартире и причинила множественные ранения. Прибывшие к месту вызова полицейские установили, что собака набросилась на женщин в квартире, одной удалось покинуть, а вторая оказалась отрезана от выхода собакой. Выбравшейся женщине медики оказали помощь в автомобиле "Скорой", а к пострадавшей в квартире медикам пройти не удалось. На место прибыли также спасатели. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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