Ночные шумные работы ГБУ Жилищник

Автор: Asem2304 Дата публикации: 01:36

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ГБУ Жилищник района Жулебино чистит снег по ночам. Ровно в час ночи раздался грохот. Взглянул в окно, а там снег чистят. В общем, как всегда.