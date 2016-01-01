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Ночные шумные работы ГБУ Жилищник

Автор:
Asem2304
Дата публикации:
01:36
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ГБУ Жилищник района Жулебино чистит снег по ночам. Ровно в час ночи раздался грохот. Взглянул в окно, а там снег чистят. В общем, как всегда.

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