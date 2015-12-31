Пожар охватил склад с фанерой в поселке Мосрентген

Автор: Разведчик Дата публикации: 02:33

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Загорелось одноэтажное складское здание общей площадью 3000 квадратных метров в поселке Мосрентген. Пожар начался в одном из секторов склада. Огонь стал распространяться по хранящейся продукции, это автомобильные покрышки, поддоны с фанерой и бочки с маслом. Больше всего в огне оказался сектор с фанерой. Там было выявлено интенсивное горение на общей площади 100 квадратных метров. Вскоре огонь частично ушел на пластиковую обшивку склада и на кровлю. Администрация склада вызвала пожарных. На место происшествия прибыло 23 пожарно-спасательных подразделения численностью 71 человек и медики. Водяные стволы были поданы как внутрь склада, так и снаружи, на горящую обшивку. Сотрудники склада при помощи дизельного вилочного погрузчика вывезли со склада большую часть складируемой фанеры. Некоторые стопки фанеры сильно тлели и горели, их проливали на улице пожарные спасательного центра "Лидер". Через час пожар был локализован, а еще спустя 40 минут полностью потушен. В результате происшествия пострадавших нет. Как полагают представители объекта, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в сети электропроводки. Точную причину возгорания установят дознаватели ГУ МЧС России по городу Москве.