Труднопроходимый тротуар в Новокузнецке
- Автор:
- Alexsandr Gributskiy
- Дата публикации:
- 08:58
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Труднопроходимая пешеходная дорожка находится на улице Кутузова, напротив НИИ гигиены и профзаболеваний. Людям - больным и здоровым - приходится лавировать на узкой тропинке и порой даже выходить на проезжую часть. При этом тротуар, по словам неравнодушного жителя, очень скользкий. Ненароком можно поскользнуться и упасть. В таком состоянии дорожка для пешеходов находится около месяца.
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