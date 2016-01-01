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Труднопроходимый тротуар в Новокузнецке

Автор:
Alexsandr Gributskiy
Дата публикации:
08:58
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Труднопроходимая пешеходная дорожка находится на улице Кутузова, напротив НИИ гигиены и профзаболеваний. Людям - больным и здоровым - приходится лавировать на узкой тропинке и порой даже выходить на проезжую часть. При этом тротуар, по словам неравнодушного жителя, очень скользкий. Ненароком можно поскользнуться и упасть. В таком состоянии дорожка для пешеходов находится около месяца.

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