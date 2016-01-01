"Радуга" появилась в небе Алма-Аты

Автор: Шамиль Тулисов Дата публикации: 08:39

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Зимним утром жители южной столицы Казахстана стали свидетелями казалось бы обычного природного явления. По словам мобильного репортёра, на небе появилась радуга.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178353

Однако пользователи Сети отмечают, что автор фото стал свидетелем гало - оно возникает из-за преломления солнечного света ледяными кристаллами. В то время как радуга появляется в результате отражения света капельками дождя, которых при установившейся в городе температуре воздуха - в -8 - скорее всего в воздухе не было.Считается, что зимой при установившейся морозной погоде появление гало предвещает потепление.