"Радуга" появилась в небе Алма-Аты
- Автор:
- Шамиль Тулисов
- Дата публикации:
- 08:39
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Зимним утром жители южной столицы Казахстана стали свидетелями казалось бы обычного природного явления. По словам мобильного репортёра, на небе появилась радуга.Однако пользователи Сети отмечают, что автор фото стал свидетелем гало - оно возникает из-за преломления солнечного света ледяными кристаллами. В то время как радуга появляется в результате отражения света капельками дождя, которых при установившейся в городе температуре воздуха - в -8 - скорее всего в воздухе не было.
Считается, что зимой при установившейся морозной погоде появление гало предвещает потепление.
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