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Главная  /  Репортажи  /  "Радуга" появилась в небе Алма-Аты

"Радуга" появилась в небе Алма-Аты

Автор:
Шамиль Тулисов
Дата публикации:
08:39
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Зимним утром жители южной столицы Казахстана стали свидетелями казалось бы обычного природного явления. По словам мобильного репортёра, на небе появилась радуга.

Однако пользователи Сети отмечают, что автор фото стал свидетелем гало - оно возникает из-за преломления солнечного света ледяными кристаллами. В то время как радуга появляется в результате отражения света капельками дождя, которых при установившейся в городе температуре воздуха - в -8 - скорее всего в воздухе не было.

Считается, что зимой при установившейся морозной погоде появление гало предвещает потепление.

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