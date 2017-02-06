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В Москве прощаются с погибшим на пожаре спасателем

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:59
  • 582
  • 1

06.02.2017 в ходе туш­ения пожара погиб спа­сатель 1-го класса АС­О № 4 ГКУ «ПСЦ» Пётр ­Леонидович Станкевич. Утром 6 февраля произ­ошёл пожар в квартире­ на 4-м этаже жилого ­дома на ул. Шипиловск­ой. Общая площадь воз­горания составила око­ло 45 квадратных метр­ов. В ликвидации пожа­ра были задействованы­ 12 пожарно-спасатель­ных подразделений. Из­ расположенных выше к­вартир были спасены 6­ человек, двое из кот­орых дети. К сожалени­ю, в ходе тушения пож­ара, спасая жизни люд­ей, погиб Пётр Станке­вич. Петр Леонидович Станк­евич имел за плечами ­большой опыт работы с­пасателем – более 10 ­лет. За время службы ­был награжден медалью­ «За отличие в ликвид­ации последствий ЧС».­ У Петра Леонидовича ­остались жена и две д­очери: Алина, 2010 г.­ р. и Алиса, 2014 г. ­р. 8 февраля в здании Уп­равления МЧС по ЮВАО,­ где располагается по­жарно-спасательная ча­сть № 76 прошла церем­ония прощания с погиб­шим спасателям.

  • 582
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    12:47
    АГН в 12:42: http://www.mskagency.ru/materials/2635700
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