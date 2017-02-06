В Москве прощаются с погибшим на пожаре спасателем
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 11:59
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06.02.2017 в ходе тушения пожара погиб спасатель 1-го класса АСО № 4 ГКУ «ПСЦ» Пётр Леонидович Станкевич. Утром 6 февраля произошёл пожар в квартире на 4-м этаже жилого дома на ул. Шипиловской. Общая площадь возгорания составила около 45 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 12 пожарно-спасательных подразделений. Из расположенных выше квартир были спасены 6 человек, двое из которых дети. К сожалению, в ходе тушения пожара, спасая жизни людей, погиб Пётр Станкевич. Петр Леонидович Станкевич имел за плечами большой опыт работы спасателем – более 10 лет. За время службы был награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС». У Петра Леонидовича остались жена и две дочери: Алина, 2010 г. р. и Алиса, 2014 г. р. 8 февраля в здании Управления МЧС по ЮВАО, где располагается пожарно-спасательная часть № 76 прошла церемония прощания с погибшим спасателям.
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