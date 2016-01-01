Искрящийся мусорный бак сняли на видео в Махачкале
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:32
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Свидетелем ЧП на улице Махачкалы стал мобильный репортёр. Из-под мусорного контейнера вылетали снопы искр, а в небо поднимался высокий столб белого дыма. Причиной незапланированного "файер-шоу", по словам очевидца, могло стать короткое замыкание.По словам мобильного репортёра, на открытый стык электрического кабеля упал мусорный контейнер. "Видимо, стык был недостаточно изолирован, - пишет автор видео, - вот и произошло короткое замыкание".
По словам местного жителя, уже через полчаса на месте ЧП работала аварийная бригада.
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