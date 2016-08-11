Рекламный баннер оборвался из-за ветра в Самаре

Автор: Андрей Кадыков Дата публикации: 13:45

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На одном из крупнейших торговых центров Самары (ТЦ Аврора) слетел огромный рекламный баннер, и никому нет дела.