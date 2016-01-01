Любителей кататься по тротуару сняли на видео в Екатеринбурге

Автор: vkontakte9614505 Дата публикации: 14:24

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В Екатеринбурге, на улице Латвийской, возле дома 54, водители грузовых газелей облюбовали тротуар для проезда к магазину. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178365

По словам местного жителя, водители ссылаются на то, что тут не установлено запрещающих знаков (каких - автор видео понять не может)."Застройщик, компания "ЛСР", которая меньше года назад построила этот дом, видимо забыл, что для таких автомобилей необходимо благоусираивать прилегающую территорию. На месте подъезда к магазинам стоит нелегальная парковка. Администрация города и застройщик на данный вопрос ссылаются друг на друга," - пишет мобильный репортёр.