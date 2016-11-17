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Химический взрыв произошёл на заводе в Валенсии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:14
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Очевидцы выкладывают первые кадры с места ЧП.

Химический взрыв произошёл на заводе хлора в испанском городе Патерна, входящий в состав провинции Валенсия, в среду утром. ЧП попало в объективы камер местных мобильных репортёров.

Автор этого видео запечатлел полыхающие во всю языки пламени - с невероятно близкого расстояния.
На этих кадрах, снятых издалека, видно, как в небо над местом ЧП поднимается огромный столб чёрного дыма. По словам очевидцев, чёрные клубы можно было увидеть на расстоянии более полутора километров.
"Впечатляет!" - пишет автор этого ролика.
Автор этих кадров проезжал неподалёку от полыхающего завода. И снял, как из дыма вырываются огромные клубы пламени.
Сообщается, что в воздух в результате ЧП выбрасывается большой объем токсичного газа. К месту аварии направлены несколько пожарных машин и кареты скорой медицинской помощи.
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