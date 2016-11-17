Химический взрыв произошёл на заводе в Валенсии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:14
-
- 10
Очевидцы выкладывают первые кадры с места ЧП.Химический взрыв произошёл на заводе хлора в испанском городе Патерна, входящий в состав провинции Валенсия, в среду утром. ЧП попало в объективы камер местных мобильных репортёров.
Автор этого видео запечатлел полыхающие во всю языки пламени - с невероятно близкого расстояния.
этих кадрах, снятых издалека, видно, как в небо над местом ЧП поднимается огромный столб чёрного дыма. По словам очевидцев, чёрные клубы можно было увидеть на расстоянии более полутора километров.
этого ролика.
этих кадров проезжал неподалёку от полыхающего завода. И снял, как из дыма вырываются огромные клубы пламени.
Сообщается, что в воздух в результате ЧП выбрасывается большой объем токсичного газа. К месту аварии направлены несколько пожарных машин и кареты скорой медицинской помощи.
- 10
Комментарии (0)