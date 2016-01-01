Экстремально холодная погода в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 15:09

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В Тамбовской области продолжается период экстремально холодной погоды. Об этом сообщает мобильный репортёр из города Рассказово. В ночное время температура воздуха, по словам автора видео, понижается до -30°С. Житель Рассказово решил воспользоваться случаем и провести во время сильных морозов эксперимент - проверить на практике теорию о том, что горячая вода на таком холоде - испарится. "Четыре литра кипятка при минус 25° моментально превращаются пар," - пишет о результатах опыта мобильный репортёр.