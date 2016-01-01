Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Аптекарском огороде найден Ждун

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Главная  /  Репортажи  /  Ждун поселился в Аптекарском огороде

Ждун поселился в Аптекарском огороде

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:30
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Посетители аптекарского огорода заметили в саду растение, которое очень похоже на популярный сейчас интернет-мем по имени "Ждун". Растение это называется "Пиренаканта Мальволистная" или "Обезьяний Стул". Есть ли сходства у растения "Пиренаканта Мальволистная" и интернет-мема "Ждун"? Ну, определенное сходство есть. У обоих похожие туловища, только растение поменьше размерами, а "Ждун" в реальном размере как человек, только полный. У "Ждуна" на голове нет оперения, а растение имеет некое подобие причёски. А так очень даже "Ждун" и "Пиренаканта Мальволистная" похожи. В конце видео бонус для зрителей Мобильного репортёра: сравнительный анализ "Ждуна" и "Пиренаканты Мальволистной".

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