Ждун поселился в Аптекарском огороде

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Посетители аптекарского огорода заметили в саду растение, которое очень похоже на популярный сейчас интернет-мем по имени "Ждун". Растение это называется "Пиренаканта Мальволистная" или "Обезьяний Стул". Есть ли сходства у растения "Пиренаканта Мальволистная" и интернет-мема "Ждун"? Ну, определенное сходство есть. У обоих похожие туловища, только растение поменьше размерами, а "Ждун" в реальном размере как человек, только полный. У "Ждуна" на голове нет оперения, а растение имеет некое подобие причёски. А так очень даже "Ждун" и "Пиренаканта Мальволистная" похожи. В конце видео бонус для зрителей Мобильного репортёра: сравнительный анализ "Ждуна" и "Пиренаканты Мальволистной".