Сугробы в человеческий рост мешают автомобилистам в Новосибирске
- Автор:
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- Дата публикации:
- 15:33
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Аварийную ситуацию на дороге Новосибирска создают снежные сугробы. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Есенина.По словам автора видео, горы снега закрывают обзор проезжающим автомобилям. "Если в тёмное время суток заметить приближение автомобиля ещё можно - по фарам, то днём - велика вероятность ДТП," - пишет мобильный репортёр.
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