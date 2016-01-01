Сугробы в человеческий рост мешают автомобилистам в Новосибирске

Автор: facebook2035527756674216 Дата публикации: 15:33

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Аварийную ситуацию на дороге Новосибирска создают снежные сугробы. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Есенина.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178372

По словам автора видео, горы снега закрывают обзор проезжающим автомобилям. "Если в тёмное время суток заметить приближение автомобиля ещё можно - по фарам, то днём - велика вероятность ДТП," - пишет мобильный репортёр.