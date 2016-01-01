Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Главная  /  Репортажи  /  Сугробы в человеческий рост мешают автомобилистам в Новосибирске

Сугробы в человеческий рост мешают автомобилистам в Новосибирске

Автор:
facebook2035527756674216
Дата публикации:
15:33
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Аварийную ситуацию на дороге Новосибирска создают снежные сугробы. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Есенина.

По словам автора видео, горы снега закрывают обзор проезжающим автомобилям. "Если в тёмное время суток заметить приближение автомобиля ещё можно - по фарам, то днём - велика вероятность ДТП," - пишет мобильный репортёр.

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