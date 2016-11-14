В Ростове-на-Дону асфальт залили в лужу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:57
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В Ростове-на-Дону асфальт кладут прямо в лужи. Очевидцы возмущаются: почему яму даже не пытаются осушить?Происходит все это, как сообщается, на улице Толмачева. При этом, рабочие очень недовольны, что их снимают. Некоторые пользователи в комментариях к ролику предполагают, что асфальт укладывали с использованием новых технологий. И температура смеси якобы приводила к испарению влаги в выбоине.
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