В Ростове-на-Дону асфальт залили в лужу

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:57

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В Ростове-на-Дону асфальт кладут прямо в лужи. Очевидцы возмущаются: почему яму даже не пытаются осушить?

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178373