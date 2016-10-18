Несколько районов Ямало-Ненецкого АО и Республики Коми отрезаны от цивилизации из-за разлива воды на зимнике

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:02

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Несколько районов Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми отрезаны от цивилизации, жалуются местные жители.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178374