Несколько районов Ямало-Ненецкого АО и Республики Коми отрезаны от цивилизации из-за разлива воды на зимнике
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:02
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Несколько районов Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми отрезаны от цивилизации, жалуются местные жители.Дело в том, что на одном из участков автозимника Печора-Ухта дорогу пересекает ручей, который превращается в огромную лужу. И проехать здесь на обычной машине можно либо только в крепкий мороз, когда она замерзает, либо очень жарким летом, когда она пересыхает.
Во всех остальных случаях преодолеть эту водную преграду на легковом автомобиле не представляется возможным. Только если на помощь не придет большегруз. На этот раз, как видно на кадрах, повезло, но чаще всего, чтобы перебраться на ту сторону дороги, приходится ждать подходящих погодных условий несколько дней или даже недель. Проблеме, уверяют местные жители, не один год. Но мер никто не принимает.
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