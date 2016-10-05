Полёт сквозь северное сияние сняли в небе над Канадой

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:06

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Полёт сквозь сказку. Так в комментариях на Фейсбук называют видео, которое сейчас тиражируют СМИ всего мира.

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178375