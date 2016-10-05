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Главная  /  Репортажи  /  Полёт сквозь северное сияние сняли в небе над Канадой

Полёт сквозь северное сияние сняли в небе над Канадой

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:06
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Полёт сквозь сказку. Так в комментариях на Фейсбук называют видео, которое сейчас тиражируют СМИ всего мира.

Автору ролика действительно сказочно повезло: он находился на борту самолёта, пролетавшего, как сообщается, над Канадой - прямиком сквозь северное сияние. Воздушное судно со всех сторон окружали разноцветные всполохи. Никакой обработки этому ролику не потребовалось. Он и без того - невероятно красивый и эффектный. А просмотров у него - уже более полутора миллионов.
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