Полёт сквозь северное сияние сняли в небе над Канадой
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:06
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- 30
Полёт сквозь сказку. Так в комментариях на Фейсбук называют видео, которое сейчас тиражируют СМИ всего мира.Автору ролика действительно сказочно повезло: он находился на борту самолёта, пролетавшего, как сообщается, над Канадой - прямиком сквозь северное сияние. Воздушное судно со всех сторон окружали разноцветные всполохи. Никакой обработки этому ролику не потребовалось. Он и без того - невероятно красивый и эффектный. А просмотров у него - уже более полутора миллионов.
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