В Китае прохожие поставили на колёса перевернувшийся автомобиль

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:13

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Эти кадры из Китая. В объектив камеры наблюдения попал очередной пример человеческой солидарности.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178377