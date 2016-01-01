В Китае прохожие поставили на колёса перевернувшийся автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:13
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Эти кадры из Китая. В объектив камеры наблюдения попал очередной пример человеческой солидарности.Внедорожник, который завалился на бок после столкновения с кроссовером, бросились переворачивать другие автовладельцы и случайные прохожие. Было это, как видно на кадрах, конечно, непросто. Но совместными усилиями джип всё-таки удалось достаточно быстро поставить на все четыре колеса.
Сообщается, что водителя доставили в больницу с несложным переломом. А его пассажиры и вовсе отделались ушибами.
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