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Главная  /  Репортажи  /  В Китае прохожие поставили на колёса перевернувшийся автомобиль

В Китае прохожие поставили на колёса перевернувшийся автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:13
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Эти кадры из Китая. В объектив камеры наблюдения попал очередной пример человеческой солидарности.

Внедорожник, который завалился на бок после столкновения с кроссовером, бросились переворачивать другие автовладельцы и случайные прохожие. Было это, как видно на кадрах, конечно, непросто. Но совместными усилиями джип всё-таки удалось достаточно быстро поставить на все четыре колеса.

Сообщается, что водителя доставили в больницу с несложным переломом. А его пассажиры и вовсе отделались ушибами.
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