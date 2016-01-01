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Главная  /  Репортажи  /  Сильная метель обрушилась на Магнитогорск

Сильная метель обрушилась на Магнитогорск

Автор:
Anton89
Дата публикации:
17:16
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В Магнитогорске сегодня резко испортилась погода. Снег, метель и холод в -20 усложняют движение пешеходов и транспорта.

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Комментарии (0)

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