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Главная  /  Репортажи  /  Раненого таксиста обнаружили в машине на Варшавском шоссе. Мужчина скончался

Раненого таксиста обнаружили в машине на Варшавском шоссе. Мужчина скончался

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:50
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Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела мужчины в автомобиле на Варшавском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. «По данным следствия, вечером 8 февраля на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники дорожно-патрульной службы в машине обнаружили 44-летнего водителя такси с колото-резаным ранением. По пути следования в городскую больницу от полученных травм мужчина скончался в машине Скорой помощи.

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