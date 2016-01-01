Раненого таксиста обнаружили в машине на Варшавском шоссе. Мужчина скончался

Автор: denis947 Дата публикации: 19:50

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Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела мужчины в автомобиле на Варшавском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. «По данным следствия, вечером 8 февраля на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники дорожно-патрульной службы в машине обнаружили 44-летнего водителя такси с колото-резаным ранением. По пути следования в городскую больницу от полученных травм мужчина скончался в машине Скорой помощи.