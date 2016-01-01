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Снежная красота в Нижнем Новгороде

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
22:46
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С субботы дети, родители и персонал детского сада номер 44 "Солнышко" в Нижнем Новгороде начали возводить из снега и воды сказочные персонажи и животных. В процессе совместного творчества принимали участие не только нянечки и воспитатели, но и директор дошкольного учреждения. В итоге, до среды продолжались работы по росписи и раскраске этих "произведений искусства". Получилось здорово и красиво! Ну а самое замечательное это то, что ребята и взрослые работали в едином порыве. Создать такую красоту - дорогого стоит! На видео далеко не полный перечень всех персонажей этого детского сада, а только одной группы.

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