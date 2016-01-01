Ёлка-карусель на ВДНХ продолжает радовать москвичей и гостей столицы

Автор: Uwis Дата публикации: 08.02 23:14

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Ёлка-карусель на ВДНХ продолжает радовать москвичей и гостей столицы, которые оценили оригинальность креативного арт-объекта.