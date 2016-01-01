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Главная  /  Репортажи  /  Москвичи оценят новую подсветку пешеходных переходов в проекте «Активный гражданин»

Москвичи оценят новую подсветку пешеходных переходов в проекте «Активный гражданин»

Автор:
tim777
Дата публикации:
08.02 23:50
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В проекте «Активный гражданин» в разделе «Городские новинки» горожане могут оценить эксперимент по инновационной подсветке светофоров. Напомним, на пяти переходах в разных округах столицы в качестве эксперимента включили дополнительную подсветку светофоров. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен. Дополнительная подсветка светофора привлечёт внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения. Новая подсветка появилась по следующим адресам: Ленинградский проспект, дом 12 (САО); Профсоюзная улица, дом 42 (ЮЗАО); Новослободская улица, дома 52, 57/65 (ЦАО); Зеленоград, Московский проспект, корпус 606; Зеленоград, Центральный проспект, корпус 128. Оценить городскую новинку москвичи могут на сайте ag.mos.ru или через приложение «Активный гражданин».

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