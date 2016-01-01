Экспериментальная световая подсветка пешеходных переходов появилась в Москве

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В Москве с начала года на некоторых пешеходных переходах появилось нововведение. Так, на улице Подольских Курсантов, напротив дома № 22 на нерегулируемом пешеходном переходе установили Г-образные штанги, на которые разместили световые светодиодные панели с направленным световым потоком. Двух световых панелей хватает, что бы осветить полностью 6 полос на дороге. Данная подсветка является экспериментом и появилась всего на нескольких пешеходных переходах Москвы. Подсветка должна обезопасить в тёмное время суток переход людей по нерегулируемым пешеходным переходам.