Снегопад на юго-западе Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 00:10

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На юго-западе столицы в ночь с 8 на 9 февраля прошел небольшой снегопад. Температура воздуха составила - минус 13 градусов. В дополнение на улице поднялся ветер. Всё это слагаемые к образованию гололедицы. В ночь на четверг будет по-прежнему морозно: столбики термометров опустятся до минус 12–14 градусов. Северо-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду будет дуть ночью. Днем его направление не изменится, но вот скорость увеличится – до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным в течение всего дня и составит 766 миллиметров ртутного столба.