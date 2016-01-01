В Самаре в результате ДТП Fiat упал с моста на лёд реки
- Автор:
- Danil
- Дата публикации:
- 00:13
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В Куйбышевском районе Самары произошло ДТП, есть пострадавший. По данным нашего источника, на улице Белорусская автомобиль «слетел» с моста на лёд реки Татьянка. Машина «приземлилась» на крышу. Водитель чудом не погиб. Он отделался лишь травмой головы и от госпитализации в больницу отказался. В момент аварии, по данным полицейских, мужчина был трезв. На месте ЧП работали спасатели, которые ликвидировали последствия ДТП. Они срезали поврежденные перила моста. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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