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Так и не "подлечили" Александра Сергеевича в прошлом году

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:01
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Реставрация памятника А.С.Пушкину, которая должна была начаться 2 июля 2016 года, так и не состоялась. Очевидно, денег не хватило.

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