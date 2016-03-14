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Главная  /  Репортажи  /  Свободные колебания на Глобальной волне - приглашение в гости по соседски

Свободные колебания на Глобальной волне - приглашение в гости по соседски

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
01:44
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В рамках планетарного общественного проекта Глобальная волна, идут эксперименты по созданию теории единого поля и новой научной парадигмы. При столкновении пакетов стоячих волн, удается добиться резонансных процессов в следствии чего происходит образование "электровещества" и протеканию электрического тока от неполноты к полноте по трактовке (Гермеса -Трисмегиста - Снисаренко), которое мы интерпретируем, как электричество. При поднесении металлического предмета к катушкам, мы наблюдаем истечение "вещества" в катушку. Зафиксированную приборно резонансную добавку возможно закольцевать и создать автономную генерацию энергии в любой точке пространства. Публикация данного видео, фиксирует приоритет Российской Федерации и граждан России в данном направлении и будут поданы заявки на патенты. В проекте принимают участие граждане многих стран и государств, которые также учитываются при документообороте. Возможно видео станет эпохальной вехой развития общества и с этой даты начнется новое лето исчисление цивилизации.

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