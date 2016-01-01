Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Копенгаген заметает снегом

Автор:
hgpdnaeu
Дата публикации:
08:48
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Кадры из заснеженного города прислал мобильный репортёр.

По словам автора видео, снег - кругом. И на проезжих частях, и на велосипедных дорожках. Ведь снегоуборочных машин, как сообщает мобильный репортёр, на улицах столицы Дании - пока нет.

Считается, что зимой в Копенгагене снег - редкий - и практически сразу тает. Ведь зима в Дании - довольно мягкая - на климат влияет теплое течение Гольфстрим. Так что средняя температура держится на отметке в 0 °C, лишь иногда опускается до -5 °C. Но пока синоптики обещают жителям города минус и осадки в виде снега не только сегодня, но и на протяжении нескольких дней.
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