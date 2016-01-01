Копенгаген заметает снегом
- Автор:
- hgpdnaeu
- Дата публикации:
- 08:48
-
- 41
Кадры из заснеженного города прислал мобильный репортёр.По словам автора видео, снег - кругом. И на проезжих частях, и на велосипедных дорожках. Ведь снегоуборочных машин, как сообщает мобильный репортёр, на улицах столицы Дании - пока нет.
Считается, что зимой в Копенгагене снег - редкий - и практически сразу тает. Ведь зима в Дании - довольно мягкая - на климат влияет теплое течение Гольфстрим. Так что средняя температура держится на отметке в 0 °C, лишь иногда опускается до -5 °C. Но пока синоптики обещают жителям города минус и осадки в виде снега не только сегодня, но и на протяжении нескольких дней.
- 41
Комментарии (0)