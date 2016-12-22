На алмазодобывающем карьере "Юбилейный" в Якутии недовольны новой оценкой условий труда
- Автор:
- qwer.rewq
- Дата публикации:
- 10:49
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"Льготы отменили, а работа безопаснее не стала". Об этом сообщает мобильный репортёр из посёлка Айхал в ЯкутииПо словам автора видео, руководство компании "АЛРОСА" по каким-то непонятным для сотрудников карьера причинам отменили вредные условия труда. "Ужасно в каких вредных условиях работают люди!" - пишет мобильный репортёр.
"Мы очень хотим, чтобы власти нас увидели и услышали и обратили на этот ужас внимание!" - сообщает автор видео.
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