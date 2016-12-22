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Главная  /  Репортажи  /  На алмазодобывающем карьере "Юбилейный" в Якутии недовольны новой оценкой условий труда

На алмазодобывающем карьере "Юбилейный" в Якутии недовольны новой оценкой условий труда

Автор:
qwer.rewq
Дата публикации:
10:49
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"Льготы отменили, а работа безопаснее не стала". Об этом сообщает мобильный репортёр из посёлка Айхал в Якутии

По словам автора видео, руководство компании "АЛРОСА" по каким-то непонятным для сотрудников карьера причинам отменили вредные условия труда. "Ужасно в каких вредных условиях работают люди!" - пишет мобильный репортёр.

"Мы очень хотим, чтобы власти нас увидели и услышали и обратили на этот ужас внимание!" - сообщает автор видео.
  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    10:03
    Уважаемый автор, опишите, пожалуйста, что изображено на видео - чтобы Ваш репортаж стал информативнее. Какие вредные условия - напишите, пожалуйста, подробнее.
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