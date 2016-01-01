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Главная  /  Репортажи  /  "Армия" коммунальщиков вышла на уборку улицы Ухтомского Ополчения в Москве

"Армия" коммунальщиков вышла на уборку улицы Ухтомского Ополчения в Москве

Автор:
igorexabobrov431
Дата публикации:
10:28
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"Такого местные жители ещё не видели. По предварительным данным 13 февраля открывать новую поликлинику в микрорайоне "Некрасовка парк" приедет мэр города С.С.Собянин." - сообщает мобильный репортёр.

"У нас катастрофически плохо чистят дороги. Их попросту практически не чистят," - рассказывает местный житель. Сугробы, по словам автора видео, долгое время стояли по второй этаж, а снег сгребали в одно место. Лёд везде и всю зиму. Ничем не посыпают. За зиму нарастает так, что невозможно ни пройти ни проехать. В одночасье ситуация коренным образом изменилась.

"Сейчас разложили объявления, что эвакуируют машины - видимо, по пути следования мэра (правда, у нас попросту негде ставить автомобили, при всём желании). Сейчас выгрузилась армия рабочих ЖКХ. Всё в лучших традициях России," - пишет мобильный репортёр.

"Уважаемый С.С.Собянин! Приезжайте к нам почаще. Такими тенденциями мы будем рады видеть Вас каждый день!" - пишут местные жители.
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