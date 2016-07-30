В Рубцовске дорога превратилась в однополосную из-за неубранного снега
- Автор:
- Hlistik
- Дата публикации:
- 12:38
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- 24
"В городе Рубцовске Алтайского края в этом, 2017 году, вообще не убирают снег с дорог," - пишет мобильный репортёр.Так, например, выглядит въезд с федеральной трассы в город - улица Рихарда Зорге. При том, что метели давно уже прошли. Городские власти не выполняют свои прямые обязанности, - считает местный житель. "Хотя деньги на уборку выделяют и не малые!" - добавляет автомобилист.
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