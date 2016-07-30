В Рубцовске дорога превратилась в однополосную из-за неубранного снега

Автор: Hlistik Дата публикации: 12:38

24

24 0

"В городе Рубцовске Алтайского края в этом, 2017 году, вообще не убирают снег с дорог," - пишет мобильный репортёр.

24

24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178412

Так, например, выглядит въезд с федеральной трассы в город - улица Рихарда Зорге. При том, что метели давно уже прошли. Городские власти не выполняют свои прямые обязанности, - считает местный житель. "Хотя деньги на уборку выделяют и не малые!" - добавляет автомобилист.