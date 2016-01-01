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Мужчина проехался на снегоходе по заснеженному Сочи

Автор:
janaiy270
Дата публикации:
15:58
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В городе Сочи прошёл сильный снегопад. Очевидцу удалось запечатлеть, как неизвестный мужчина проехался по заснеженным дорогам на снегоходе.

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Комментарии (1)

  • mreportertv
    14:12
    Уважаемый janaiy270, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Когда были сделаны кадры и где именно? В адресе - улице Р. Зорге, Москва.
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