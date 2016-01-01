Мужчина проехался на снегоходе по заснеженному Сочи

Автор: janaiy270 Дата публикации: 15:58

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В городе Сочи прошёл сильный снегопад. Очевидцу удалось запечатлеть, как неизвестный мужчина проехался по заснеженным дорогам на снегоходе.