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Главная  /  Репортажи  /  В Новосибирской области дорогу межрегионального значения расчистили от снега

В Новосибирской области дорогу межрегионального значения расчистили от снега

Автор:
georgii54
Дата публикации:
14:13
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Снег с трассы убрали после звонков и предыдущего репортажа мобильного репортёра - за два дня. Об этом сообщает житель Новосибирской области и присылает свежие кадры с ранее проблемного участка пути у станции Иня-Восточная.

"Теперь по ней можно и ездить, не опасаясь за жизнь, и вдоль обочины пройти. Спасибо большое "Росавтодору"!" - пишет мобильный репортёр.
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