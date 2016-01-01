Медиаисследование "Мобильный репортер"
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В Новосибирской области дорогу межрегионального значения расчистили от снега
В Новосибирской области дорогу межрегионального значения расчистили от снега
Снег с трассы убрали после звонков и предыдущего репортажа
мобильного репортёра - за два дня. Об этом сообщает житель Новосибирской области и присылает свежие кадры с ранее проблемного участка пути у станции Иня-Восточная.
"Теперь по ней можно и ездить, не опасаясь за жизнь, и вдоль обочины пройти. Спасибо большое "Росавтодору"!" - пишет мобильный репортёр.
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