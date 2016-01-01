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Очередь в Исторический музей, который отмечает сегодня 145-летие.

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:47
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Очередь в Исторический музей на Красной площади, который отмечает сегодня 145-летие. Сегодня можно посетить музей бесплатно.

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