Очередь в Исторический музей, который отмечает сегодня 145-летие.

Автор: Uwis Дата публикации: 13:47

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Очередь в Исторический музей на Красной площади, который отмечает сегодня 145-летие. Сегодня можно посетить музей бесплатно.