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В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

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В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:00
  • 32
  • 2

Очередь в Исторический музей на Красной площади, который отмечает сегодня 145-летие. Сегодня можно посетить музей бесплатно.

  • 32
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Дмитрий
    14:00
    Фото и видео перемещены в первый репортаж.
  • mreportertv
    14:25
    Автор ролика, для ТВ редакции необходима ваша фамилия. В противном случае фамилию вам придумают по своему усмотрения
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