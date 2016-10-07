"Весна" пришла в Цунтинский район Дагестана

Автор: kmrasul45 Дата публикации: 15:25

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"Ещё нет и середины февраля, а у нас уже текут ручьи, и за окном - 10 градусов выше нуля," - сообщает мобильный репортёр. "Красота!" - пишет автор видео.