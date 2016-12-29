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Скандальный снос снежного городка в Качканаре заинтересовал прокуратуру и СКР Свердловской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:11
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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту скандального сноса снежного городка в Качканаре. Следом и СКР подключился к проверке.

Очевидцы сняли, как коммунальщики начали работу, когда в городке еще находились дети. Видео вызвало бурную реакцию пользователей.

Некоторые считают, что родители также несут ответственность за то, что позволили детям бегать возле тяжелой техники. По данным местных интернет-порталов, прокуратура даст оценку действиям коммунальщиков.
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