Скандальный снос снежного городка в Качканаре заинтересовал прокуратуру и СКР Свердловской области

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:11

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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту скандального сноса снежного городка в Качканаре. Следом и СКР подключился к проверке.

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178427