Скандальный снос снежного городка в Качканаре заинтересовал прокуратуру и СКР Свердловской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:11
-
- 8
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту скандального сноса снежного городка в Качканаре. Следом и СКР подключился к проверке.Очевидцы сняли, как коммунальщики начали работу, когда в городке еще находились дети. Видео вызвало бурную реакцию пользователей.
Некоторые считают, что родители также несут ответственность за то, что позволили детям бегать возле тяжелой техники. По данным местных интернет-порталов, прокуратура даст оценку действиям коммунальщиков.
- 8
Комментарии (0)