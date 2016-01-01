В Севастополе водитель микроавтобуса на ходу потерял пассажирку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:15
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Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.Женщина вошла с остановки в салон, маршрутка вдруг резко тронулась. Неожиданно задние двери транспорта, как видно на кадрах, открылись, и пострадавшая выпала на дорогу. Ехавшая следом легковушка едва успела затормозить - очевидцы говорят, что, если бы не реакция ее владельца, финал истории мог бы быть другим.
Женщина сильно ударилась об асфальт и получила травмы. Пользователи уверены, что в происшествии виноват водитель маршрутки. Следователи, как сообщается, уже начали проверку.
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