Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Севастополе водитель микроавтобуса на ходу потерял пассажирку

В Севастополе водитель микроавтобуса на ходу потерял пассажирку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:15
  • 11
  • 0

Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.

Женщина вошла с остановки в салон, маршрутка вдруг резко тронулась. Неожиданно задние двери транспорта, как видно на кадрах, открылись, и пострадавшая выпала на дорогу. Ехавшая следом легковушка едва успела затормозить - очевидцы говорят, что, если бы не реакция ее владельца, финал истории мог бы быть другим.

Женщина сильно ударилась об асфальт и получила травмы. Пользователи уверены, что в происшествии виноват водитель маршрутки. Следователи, как сообщается, уже начали проверку.
  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

75 0
00:13 | Danil
В Самаре в результате ДТП Fiat упал с моста на лёд реки
30 0
08.02 16:02 | mreportertv
Несколько районов Ямало-Ненецкого АО и Республики Коми отрезаны от цивилизации из-за разлива воды на зимнике
105 0
06.02 09:59 | musakay89
Пассажиры толкают увязшую в снегу маршрутку в Дагестане (ВИДЕО)
76 2
08.02 22:25 | Artem_077
В ТЦ "Мандарин" на востоке Москвы при падении в шахту лифта погиб человек
63 2
05.02 23:58 | TarinTVS
Жуткая авария в Севастополе на объездной дороге