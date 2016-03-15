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Яркие ярмарочные павильоны установили на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:22
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Город готовится к масленице: на Манежной площади установили яркие фестивальные павильоны.

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