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В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

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Ажиотаж в историческом музее в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:45
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В исторический музей стоят большие очереди: люди не смотря на прохладную погоду выстаиваются в очереди, чтобы приобщиться к истории и культуре.

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