Ажиотаж в историческом музее в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:45

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В исторический музей стоят большие очереди: люди не смотря на прохладную погоду выстаиваются в очереди, чтобы приобщиться к истории и культуре.