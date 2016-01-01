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В Смоленске появилась зимняя радуга

Автор:
aristin2010
Дата публикации:
19:17
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При температуре минус 20 на небе появилась радуга.

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