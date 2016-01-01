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Два автомобиля столкнулись на автодороге в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:45
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Столкнулись автомобили Киа и Шкода. Киа двигалась по автодороге Троицк - Птичное - Первомайское в направлении Киевского шоссе. В районе деревни Губцево на неосвещенном участке дороги на нерегулируемый пешеходный переход вышла женщина. Водитель Киа поздно заметил пешехода и стал резко тормозить. В результате автомобиль занесло на скользкой дороге и вынесло на полосу встречного движения. В тот момент по встречной полосе в сторону города Троицк двигался автомобиль Шкода. Киа, выехав на встречную полосу, ударил Шкоду в левый бок. От сильного удара Киа закрутило, машина налетела на бордюр и несколько раз перевернулась. В результате аварии травмы получил водитель Киа. Прибывшие медики осмотрели мужчину, но от госпитализации он отказался. Водитель Шкоды не пострадал. Виновником автоаварии будет признан водитель Киа, который не рассчитал безопасную скорость своего автомобиля и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим ДТП. Как рассказали очевидцы аварии, за текущую неделю на данном участке трассы произошло уже несколько аварий, в том числе и со смертельными исходами. Чаще всего на дороге автомобили сбивают в темноте пешеходов. Так, 8 февраля в районе деревни Губцево под колесами легковушки погибла девушка, а в период с 6 по 8 февраля в районе поселка Птичное под колесами машин погибли два человека.

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