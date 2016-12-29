Власти нашли виновников незаконной снегосвалки в Ковроае. Но будут ли ее убирать?

Автор: Дмитрий Дата публикации: 09.02 22:39

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В прошлом году мне удалось зафиксировать, как под покровом ночи САХ вываливал снег в неположенном месте. Сегодня мне пришло письмо из адм-тех. надзора Владимирской области (спустя 2 месяца после жалобы) о том, что администрации г. Коврова выдано предписание о приведении в надлежащее состояние земельного участка, который на карте обозначен как зона леса. Непосредственно на самом месте попался гражданин, видимо, мастер работников САХ, который поначалу подтвердил самые наихудшие опасения - снег, загрязненный всем чем только можно, не будут вывозить, а просто раскатают... Примерно точно также, как это в начале осени сделали с с несанкционированной свалкой, расположенной буквально через дорогу. Этот же гражданин, по уму-то, согласен - надо весь этот снег вывезти куда положено. Вспомнил даже, как совсем недавно работники ИП Канифатов, нанятые по срочному для уборки снега, валили снег куда попало. Даже им, САХовским, удалось заснять все это безобразие. Но что люди, когда с ними поговоришь по душам, согласные с разумностью моих доводов - это на низовом уровне. Но когда самодурное начальство прикажет - будут делать как велят, а не как оно надо.