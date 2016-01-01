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Работники ЖКХ на юго-востоке столицы по прежнему "глонассят"

Автор:
Dmitrii333
Дата публикации:
09.02 22:57
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Работники ЖКХ на юго-востоке столицы по прежнему "глонассят", убирая чистые дороги.

  • 16
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