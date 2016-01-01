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В ДТП на северо-востоке Москвы пострадали 2 человека

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09.02 23:12
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Вечером 9 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. В районе Северный, на перекрёстке улицы Академика Флёрова с Долгопрудненским шоссе, столкнулись 2 автомобиля: "Ниссан Альмера" и "Мерседес". В результате ДТП пострадали 2 девушки: водитель и пассажирка а/м "Ниссан". Водителя госпитализировали в ГКБ им. Боткина, а пассажирку в ГКБ им. Иноземцева. В а/м " Мерседес" пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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